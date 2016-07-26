Полицейский вернул бабушке квартиру, из которой ее выселяла коварная дочь

80-летняя жительница Канска поблагодарила участкового за отзывчивость и решение ее жилищной проблемы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, пожилую женщину пыталась выселить из квартиры собственная дочь — она завладела жильем и пыталась продать его.

В апреле этого года пенсионерка обратилась по этому поводу в полицию. Капитан полиции Андрей Гузей выяснил, что в 2014 году пенсионерка и ее муж из-за ухудшения здоровья решили оформить на свою младшую дочь договор ренты.

Материалы по теме «„Кинуть“ вас при продаже очень просто»: откровения красноярского риелтора Хитрые мигранты, обманутые пенсионеры и истерики клиентов

«Женщина должна была ухаживать за больными родителями, после смерти которых в ее собственность переходила их квартира. Однако вместо оговоренного соглашения обе стороны из-за правовой неграмотности заключили договор дарения. Поэтому спустя год, когда супруг пенсионерки умер, дочь выставила родительскую квартиру на продажу», — пояснили в полиции.

Участковый внимательно изучил документы о сделке и установил, что он оформлен с нарушениями. Он помог пенсионерке обратиться в суд, который признал документ недействительным и аннулировал его.