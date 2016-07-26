Полицейский вернул бабушке квартиру, из которой ее выселяла коварная дочь

80-летняя жительница Канска поблагодарила участкового за отзывчивость и решение ее жилищной проблемы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, пожилую женщину пыталась выселить из квартиры собственная дочь — она завладела жильем и пыталась продать его.
В апреле этого года пенсионерка обратилась по этому поводу в полицию. Капитан полиции Андрей Гузей выяснил, что в 2014 году пенсионерка и ее муж из-за ухудшения здоровья решили оформить на свою младшую дочь договор ренты.
«Женщина должна была ухаживать за больными родителями, после смерти которых в ее собственность переходила их квартира. Однако вместо оговоренного соглашения обе стороны из-за правовой неграмотности заключили договор дарения. Поэтому спустя год, когда супруг пенсионерки умер, дочь выставила родительскую квартиру на продажу», — пояснили в полиции.
Участковый внимательно изучил документы о сделке и установил, что он оформлен с нарушениями. Он помог пенсионерке обратиться в суд, который признал документ недействительным и аннулировал его.
- Сотрудница ритуальной фирмы получила срок за аферу с квартирой умершей
- Автоледи поблагодарила отзывчивого красноярского гаишника за замену лампочки
- Жительница Красноярска с помощью полиции устроила романтическую встречу в духе «Жди меня»
- Гаишник-борец в выходной день поймал грабителя
- Полицейский из Водников стал «Народным участковым» Красноярского края