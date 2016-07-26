Российским абонентам разрешили менять неизрасходованные минуты на интернет

Мобильные операторы страны начали бесплатно менять неизрасходованные минуты абонентов на интернет-трафик. Запуск подобных услуги связан с ростом потребления мобильного интернета и популярностью пакетных тарифов среди абонентов.

По данным экспертов, современные операторы стараются сделать тарифные планы максимально персонифицированными, так как пользователи проявляют большой интерес именно к индивидуальным предложениям, которые соответствуют их стилю жизни.

Ранее большинство операторов на территории страны в вопросах создания тарифов придерживались принципов тарификации минут, SMS-сообщений и трафика — абонент платил столько, сколько тратил ежемесячно по каждой из перечисленных услуг.

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Как отметили представители оператора мобильной связи Tele2, наиболее ценным активом для абонентов являются гигабайты, а минуты из пакета часто остаются неиспользованными. Абоненты всех пакетных тарифов линейки «Мой Tele2» могут обменять оставшиеся минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объем доступного трафика. Услуга актуальна для тех клиентов, которые исчерпали весь объем интернета в рамках пакета задолго до окончания расчетного периода.

По данным компании, потребление дата-трафика увеличилось более чем в три раза, а доля пакетных тарифов с начала года выросла в полтора раза.