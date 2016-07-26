«Ростелеком» упорядочит транспортные потоки на Всемирной универсиаде в Красноярске

«Ростелеком» завершил два этапа работ по созданию информационной транспортной системы для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Создание системы по управлению транспортом предусмотрено контрактом, который был заключен в июне 2017 года. На данный момент компания завершила два этапа проекта, включающие подготовку технического проекта и разработку документации. Весь комплекс работ из семи этапов планируется завершить в декабре 2017 года.

Функционал этого программного продукта включит в себя онлайн-мониторинг и управление всем транспортом, обслуживающим Универсиаду (от легковых машин и пассажирских автобусов до автомобилей скорой медицинской помощи). Также система позволит информировать гостей, участников и горожан по вопросам транспортного обеспечения этого события.

В первую очередь проект предназначен для оргкомитета Универсиады. Он позволит составить полную базу данных транспорта, формировать расписание и маршруты движения, отслеживать местонахождение автомобилей, позволит сотрудникам делать заказы на трансфер. Перемещение каждого автомобиля можно будет отследить на онлайн-карте с нанесенными светофорами, остановками, описанием дорожной ситуации на том или ином отрезке дороги. Это позволит подстраивать маршруты и расписание под дорожную ситуацию.

Автоматизированная транспортная система будет выстроена на основе уже действующих региональных IT-продуктов, в частности, АИС «Управление транспортом», созданной в 2016 году на базе Региональной навигационно-информационной системы Красноярского края. Новую систему интегрируют в программную среду Универсиады, в том числе, с информационными системами, обеспечивающими безопасность этого масштабного события.

«Экстраординарные проекты требуют проработанных и масштабных IT-решений, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — И наша компания обладает опытом создания не просто локальных систем под нужды конкретного события, предприятия или отрасли, но и интеграции их в единое цифровое пространство».

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При создании системы будет учтен организационный опыт других событий подобного масштаба. Это позволит более гибко управлять работой транспорта в условиях мегаполиса. Система будет создана в соответствии с требованиями российской нормативной базы, а также условиями Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Как одна из полезных функций для спортсменов, гостей и участников команды проекта будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит создавать и корректировать заказы на транспорт.