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В СФУ сменили ректора
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В Красноярском крае

В СФУ сменили ректора

26 октября 11:25
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69-летний ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Евгений Ваганов возглавил университет 28 ноября 2006 года и стал его первым ректором. В этой должности он проработал 11 лет.

Исполняющий обязанности ректора назначен Владимир Колмаков, который до этого занимал должность первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию Программы развития университета на 2007–2010 годы. Он будет работать в должности до назначения в установленном порядке распоряжением Правительства РФ.

Евгений Ваганов
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края
Владимир Колмаков
Фото: пресс-служба СФУ

Академик РАН Евгений Ваганов продолжит работать в университете в должности научного руководителя СФУ.

До назначения ректором СФУ Евгений Ваганов с 1994 года возглавлял Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в 1997 избран академиком Российской академии наук. Он является председателем Сибирского регионального учебно-методического центра, лауреатом премии фонда Александра Гумбольдта и премии им. В. Н. Сукачева Президиума РАН, награжден дипломом «Золотой знак «Общественное признание», автор более 160 статей и 6 монографий.

Ваганов Евгений Александрович
Ваганов Евгений Александрович
Ректор Сибирского федерального университета

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