В СФУ сменили ректора

69-летний ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Евгений Ваганов возглавил университет 28 ноября 2006 года и стал его первым ректором. В этой должности он проработал 11 лет.

Исполняющий обязанности ректора назначен Владимир Колмаков, который до этого занимал должность первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию Программы развития университета на 2007–2010 годы. Он будет работать в должности до назначения в установленном порядке распоряжением Правительства РФ.

Академик РАН Евгений Ваганов продолжит работать в университете в должности научного руководителя СФУ.

До назначения ректором СФУ Евгений Ваганов с 1994 года возглавлял Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, в 1997 избран академиком Российской академии наук. Он является председателем Сибирского регионального учебно-методического центра, лауреатом премии фонда Александра Гумбольдта и премии им. В. Н. Сукачева Президиума РАН, награжден дипломом «Золотой знак «Общественное признание», автор более 160 статей и 6 монографий.