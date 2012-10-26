С молодых бизнесменов брали деньги за бесплатные тренинги

В Красноярске организаторы тренингов незаконно брали деньги с участников флагманской программы «Ты — предприниматель», которая проводится на базе Краевой молодежной бизнес-школы. В образовательную программу школы входят лекции, мастер-классы и другие занятия.

Сообщается, что организаторы брали с участников деньги за тренинги — от 3 до 5 тысяч рублей.

Занятия для учеников школы проводило ООО «Бизнес Клуб», компания зарегистрирована в Красноярске. Контракты на оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятий для будущих предпринимателей, по данным системы «Контур-Фокус», были заключены в 2015 и 2016 годах.

Заказчиком услуги является краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум», входящее в структуру Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

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Руководитель флагманской программы «Ты предприниматель» Дмитрий Суханов отказался комментировать Newslab.ru ситуацию. Пресс-секретарь краевого агентства молодежной политики Валерия Чернышкова также не сообщила подробностей: «Действительно, у правоохранительных органов есть дело против исполнителя, ООО „Бизнес Клуб“. Оно открытое, поэтому комментировать мы ничего не будем».

В полиции информацию подтвердили, сообщив, что проводится проверка.