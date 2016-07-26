В Красноярске появится библиотека с экологическим уклоном

В Ленинском районе Красноярска после модернизации откроется детская библиотека имени Михаила Пришвина (ул. Волжская, 29). Она станет пятой в числе библиотек, которые участвуют в проекте обновления «Городская библиотека».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, после модернизации учреждение будет иметь экологический уклон. Сейчас в здании библиотеки полным ходом идёт ремонт. Новое учреждение будет светлым, ярким и функциональным, с современной мебелью и оборудованием, отмечают в мэрии.

«Проект модернизации „Городская библиотека“ с успехом реализуется в нашем городе уже второй год. Читатели нашей библиотечной системы видели, как выглядят обновленные учреждения, и, естественно, тоже хотят в своем районе такую же библиотеку. Модернизация библиотек основывается на сетевом принципе, но индивидуальные отличия всё же есть. В библиотеке имени Михаила Пришвина будет реализован экологический профиль. И в том числе поэтому, в интерьере появятся комнатные растения в современных вазонах с автоматическим поливом», — рассказала директор Центральной библиотечной системы им. Н. Островского Оксана Григорьева.

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К ремонту также готовится еще одна библиотека в микрорайоне Солнечный (ул. Микуцкого, 8). Она станет центром семейного чтения. Особое внимание при реконструкции уделят посетителям с ограниченными возможностями. Для этой категории сделают удобные съезды, занизят бордюры и пороги, сделают пандусы. Ширина входов, коридоров и дверных проёмов будет выполнена с учётом проезда инвалида в кресле-коляске. Ремонтные работы должны быть закончены до конца текущего года.

Красноярск один из первых в стране приступил к модернизации библиотечной сети города. С 2015 года при поддержке администрации города и краевого бюджета модернизировано 4 городские библиотеки.