В Красноярске прошли очередные матчи корпоративного чемпионата по футболу

25 октября в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли матчи третьего тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» лидер «Бриз» невероятным образом ушёл от поражения и даже сумел вырвать победу в поединке с «Енисеем» — 7:6, АДК крупно переиграла «Красфарму» — 5:1, а «Мир Красок» одолел «Гросс» — 4:1.

«Получилась равная, качельная игра. В обороне ошибались, в атаке не реализовали массу моментов, их вратарь много вытащил. В „Енисее“ футбольные ребята, всё делают грамотно, тяжело против них играть. В концовке соперник слишком низко сел. Это нам помогло. Стартом турнира доволен, пусть играем не идеально, но ведь побеждаем», — рассказал игрок «Бриза» Евгений Марченко.

В дивизионе «В» продолжает побеждать «РиноСервис», его очередной жертвой стало «Красноярскэнерго» — 6:3, С таким же счётом «Рич Фэмили» переиграл «Арбан», а «Пегас» оказался сильнее АВМП — 6:2.

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«Мы в своём репертуаре, пока первые не пропустим, играть не начинаем. Забить у меня никак не получается, хорошо, что удалось помочь отличиться партнёрам. Мы неплохо усилились, будем бороться за чемпионство», — поделился впечатлениями от игры Максим Плискин из «Рич Фэмили».

В дивизионе «С» «Стальмонтаж» всухую обыграл «СУЭК» — 4:0, «ЛДК» и «Радиосвязь» одержали крупные победы над «Аэропортом Емельяново» и «Горэлектротрансом» — 4:1 и 5:2 соответственно.

«Доволен игрой и результатом. Любая победа приятна, а такая тем более. После прошлого поражения провели разбор полётов, это дало результат. Отметил бы Максима Андроника, это наш играющий тренер, он своим личным примером на поле показывает, как нужно действовать в тех или иных ситуациях», — подвел итог игры Егор Якушкин из «Стальмонтажа».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY