В последние выходные октября красноярцев ждет плюсовая температура

На выходных в Красноярске ожидается небольшое потепление, снежный покров в городе пока не установится.

По данным синоптиков, в пятницу в столице края ожидается усиление юго-западного ветра, уличные градусники будут показывать до +1 °C. В ночь на субботу температура опустится до −4 °C, а днем в первый выходной Гидрометцентр обещает повышение до +4 °C. В воскресенье ночью ожидается 0 °C, а днем — до +5 °C. Добавим, синоптики портала gismeteo.ru дают более оптимистичный прогноз на уик-энд: в оба дня они обещают до +7 °C.

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В воскресенье ожидается снег с дождем. В этот же день южный ветер сменится западным, а в понедельник в городе вновь похолодает. В первые два рабочих дня синоптики прогнозируют 0, −2 °C соответственно, а в середине следующей недели — очередное потепление до +2, +5 °C.

Напомним, в прошлом году последние выходные октября в Красноярске были морозными — ночами температура опускалась до −12, −17 °C, а в начале ноября мороз отступил и в город вернулись плюсовые температуры.