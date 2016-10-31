На турнире Бувайсара Сайтиева выступит ансамбль танца Чеченской республики

На церемонии открытия турнира по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева в Красноярске выступит государственный ансамбль танца Чеченской республики, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году основным лейтмотивом открытия международного турнира по вольной борьбе станет тема борьбы человека со своей судьбой.

«Девиз открытия „Управляй своей судьбой“. Самые сильные из нас проходят сквозь все испытания судьбы, падая и поднимаясь, свершают то, что другим кажется немыслимым. О них говорят: „Он управляет своей судьбой“. К таким личностям относится и легендарный борец Бувайсар Сайтиев», — рассказал режиссер церемонии открытия XIII международного турнира Василий Фаленый.

В открытии примут участие воспитанники красноярской комплексной спортивной школы — победители и призеры мировых и европейских соревнований по хип-хоп аэробике, а также команды краевой федерации чирлидинга, группа силовой поддержки «Спарта».

Настоящим украшением церемонии открытия станет совместный номер Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и Государственного ансамбля танца «Вайнах» (Чеченская республика).

«Это будет настоящий танцевальный баттл двух культур. Такого номера еще не видел красноярский зритель. Что-то подобное ансамбль танца Сибири делал единственный раз на гастролях, только совместно с дагестанским ансамблем „Лезгинка“», — отметил режиссер.

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28-29 октября в Красноярске пройдет традиционный, 13-й по счету, международный юношеский турнир на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона олимпийских игр, почетного гражданина Красноярска Бувайсара Сайтиева.

Турнир второй год подряд пройдет в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская, 5, стр. 7). Ожидается, что в нем примут участие около 250 лучших спортсменов 2002-2004 годов рождения, представляющих команды городов и регионов России, а также иностранных государств