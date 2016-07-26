Красноярец с ножом напал на суши-бар в Зеленой Роще

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 31-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на красноярский суши-бар. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе городской полиции, это произошло накануне в микрорайоне Зеленая Роща, но название заведения и его адрес правоохранители не разглашают.
Мужчина, угрожая ножом, потребовал от работницы кафе передать ему деньги из кассы. В этот момент в заведение зашел покупатель. Испугавшись, злоумышленник попытался сбежать, но к этому времени подоспел наряд полиции, который нажатием тревожной кнопки вызвала работница заведения. Налетчика задержали на месте.
Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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