Пьяный водитель пытался подкупить красноярского полицейского за 97 тысяч рублей

Инспекторы красноярского полка ДПС задержали водителя джипа, который пытался дать крупную взятку сотруднику полиции. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС, инцидент произошел в минувшие выходные в микрорайоне Покровский.

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Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser стал участником мелкого ДТП без пострадавших. Когда на место для оформления приехали инспекторы ДПС, выяснилось, что водитель джипа пьян.

Чтобы избежать ответственности, он предложил дорожным полицейским денежное вознаграждение. «При этом предупреждение инспекторов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу водитель проигнорировал и положил между передними сидениями патрульного автомобиля 97 тысяч рублей. На место была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа», — рассказали в полиции.

Почему водитель предложил именно такую сумму, не уточняется. Отметим, обычно за подобные правонарушения красноярские автомобилисты пытаются откупиться меньшими суммами — от 1 до 10 тыс. рублей.

За дачу взятки должностному лицу водителю Land Cruiser грозит штраф в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Полицейских, которые пресекли коррупционное преступление, обещают поощрить.