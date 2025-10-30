Первый заместитель Акбулатова покидает пост

55-летний Андрей Игнатенко, который много лет был первым заместителем экс-мэра Красноярска Эдхама Акбулатова, уходит в отставку. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе мэрии.

О своем решении Игнатенко объявил сегодня на совещании, которое проходило в мэрии. Причины его отставки не уточняются.

С 1984 по 2008 год Игнатенко работал следователем в Томской и Иркутской областях, а также в Красноярске. С 2009 по 2012 год он руководил аппаратом правительства Красноярского края, а с лета 2012 года являлся первым заместителем мэра (на тот момент это был Эдхам Акбулатов), а также руководителем департамента главы города.

Напомним, еще одним первым заместителем прежнего мэра был Игорь Титенков. Но с избранием нового мэра Титенков потерял этот статус, теперь он будет только руководить департаментом городского хозяйства.

С 30 октября должность и функционал первого заместителя главы города возложены на бывшего главу Советского района Владислава Логинова. «Он будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений по широкому кругу вопросов, курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», — уточнил мэр Сергей Ерёмин.