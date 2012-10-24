Уровень безработицы в Красноярске признан самым низким в СФО

В Красноярске зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди городов Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе краевого Агентства труда и занятости населения.

По данным мониторинга основных показателей, характеризующих рынок труда крупных городов СФО, на 1 октября уровень безработицы в Красноярске составил 0,38 %.

Чуть выше этот показатель у Новосибирска — 0,41 %, затем идут города Омск и Иркутск — 0,42 %, а также Томск — 0,68 %. Замыкает шестёрку рейтинга Кемерово, где уровень безработицы составил 1,16 %.

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В прошлом году на аналогичную дату уровень безработицы в краевом центре составлял 0,6 %, в рейтинге значений указанного показателя это была четвёртая строчка.

В центре занятости населения Красноярска улучшение позиций связывают с ростом числа предложений работы для горожан. В этом году в центр занятости за помощью в подборе кадров обратились 4,1 тысячи работодателей (в аналогичный период 2016 года — 3,7 тысячи предприятий). Они заявили 41,4 тысячи вакансий постоянного характера, что превышает значение прошлого года на 2,9 тысячи единиц.