Красноярские студенты массово идут в продажи

Каждый третий красноярский студент хочет начать свою карьеру в области продаж. К такому выводу пришли эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, проанализировав размещенные резюме.

Анализ показал, что самой привлекательной сферой для студентов являются «Продажи». Здесь свое резюме разместили 33% соискателей. 24% молодых соискателей готовы работать в «Административном персонале», 19% — в консультировании. 15% студентов хотят начать карьеру в области IT-технологий, 13% — в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны».

Большой интерес к работе в сфере продаж эксперты объясняют тем, что она позволяет устроиться на не полный день.

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Также специалисты отмечают, что во время учебы многие студенты работают не по специальности.

В вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование «наличие грамотной письменной и устной речи». Второй по популярности навык — знание различных ПК-программ, третий — умение продавать.