Норильчанин не смог отсудить моральный вред за разбитую снегом ГАЗель

Житель Норильска отсудил ущерб за автомобиль, разбитый снежной глыбой. Она упала на машину с крыши жилого дома.

В декабре 2016 года норильчанин припарковался возле многоэтажного жилого дома на ул. Федоровского. С крыши многоэтажки на автомобиль ГАЗ 322132 упала масса скопившегося обледенелого снега, которая повредила лобовое стекло, крышу, капот и стеклоочистители. Полицейские составили акт осмотра транспортного средства и зафиксировали его повреждения. Экспертная оценка определила стоимость восстановительного ремонта машины в 88 тыс. рублей.

Норильчанин обратился в суд, четыре свидетеля подтвердили показания мужчины. Суд обязал компанию «СеверныйБыт», обслуживающую данный дом, возместить причиненный автовладельцу вред, поскольку ее сотрудники несвоевременно и ненадлежащим образом чистили крышу от снега и наледи.

В июне 2017 года Норильский городской суд постановил взыскать с ООО «СеверныйБыт» в пользу мужчины 88 тыс. рублей ущерба, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, 44,5 тыс. рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, 2,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, а также 22,5 тыс. рублей расходов на услуги экспертов, всего 158,9 тыс. рублей.

Представитель управляющей компании обжаловал судебное решение. Суд апелляционной инстанции указал, что автовладелец в многоквартирном доме не проживает, собственником или законным владельцем жилого помещения в данном доме не является, следовательно, между ним и компанией договор возмездного оказания услуг не заключался. Он не является потребителем услуг компании «СеверныйБыт», поэтому оснований для взыскания компенсации морального вреда и штрафа у него не имелось.

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«В октябре 2017 года Красноярский краевой суд изменил решение суда первой инстанции, отменив взыскание в пользу истца компенсации морального вреда и штрафа. В остальной части судебный акт был оставлен без изменения», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

Судебный акт вступил в законную силу в октябре 2017 года, норильчанину выплатят 113,4 тыс. рублей.