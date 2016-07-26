В красноярских школах появились хоровые и художественные классы

В Красноярске стартовал межведомственный сетевой проект главного управления образования и главного управления культуры «Мир искусства, доступный детям». Сейчас в школах № 137, 148, 153, 147, лицея № 1 работают детские школы искусств № 15 и 6, детские музыкальные школы № 5, 10, 12.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в период подготовки проекта к запуску в пилотных школах проводились родительские собрания, осуществлялся отбор детей, обладающих музыкальным слухом. Теперь более 100 ребятишек изучают программы «Хоровое пение» и «Теория музыки». С детьми занимаются преподаватели хора и теоретических дисциплин, а также концертмейстер.

«Данный проект — пример сетевого взаимодействия учреждений социальной сферы. Музыкальные школы получают возможность увеличить количество обучающихся, а для общеобразовательных учреждений — отличная возможность дать детям разностороннее образование. Примечательно, что все вошедшие в проект школы расположены в микрорайонах, в которых нет специализированных музыкальных школ», — уточнила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Договор о сотрудничестве заключили ещё два учреждения, школа № 72 и детская музыкальная школа № 11, в общеобразовательном учреждении в ближайшее время откроется хоровой класс. Школы города заинтересованы в сотрудничестве с учреждениями отрасли культуры. О своём желании открыть специализированные хоровые классы заявили школы № 8, 55, 90, 98, 115, 129, 134, 147, гимназии № 4 и 15, лицей № 9.