Обманутым дольщикам не позволили вернуть палатки на площадь перед правительством (видео)

Дольщики не смогли разбить новый лагерь на площади Революции в Красноярске. Видеозапись противодействия полиции и красноярцев появилась с группе «Обманутые дольщики. Дольщики Красноярского Края» в социальных сетях.

Вчера на площади Революции перед зданием краевого правительства обманутые дольщики снова попытались разбить лагерь, чтобы напомнить властям о своей проблеме. Напомним, несколько палаток, к которым затем добавился строительный вагончик, появились на центральной площади города летом. Их установили инвесторы строительства дома на ул. Грунтовая, 28а, а затем к акции присоединились владельцы квартир в других недостроенных домах. В начале сентября участники акции убрали палатки, но продолжили пикетирование здания правительства — устраивали «автопробеги» с плакатами вокруг него.

Так как закон об обманутых дольщиках так и не был вынесен на сессию, люди решили продолжить пикетирование и снова привезли палатки к зданию правительства. Однако установить лагерь не получилось — полицейские предупреждали, что каждого, кто попытается поставить палатку, они задержат.

В подтверждение своего права провести акцию на площади Революции дольщики пытались представить распоряжение мэрии, подписанное бывшим главой города Эдхамом Акбулатовым. Однако сотрудники полиции заявили, что документ их не устраивает.

«Нам такой документ не поступал, поэтому у нас есть основания поставить его под сомнение. Сейчас подготовим соответствующий запрос в мэрию. При получении ответа будут приняты другие меры к лицу его представившему», — пояснил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Сташкевич.

«Мы законопослушные граждане, против полиции мы ничего предпринять не сможем. Будем собираться на очередном собрании и думать, что делать дальше», — пояснил председатель красноярской организации обманутых дольщиков Евгений Шиховцев.

В пресс-службе краевой полиции пояснили, что обманутых дольщиков было больше 20 человек.

«В соответствии с законом Красноярского края „Об административных правонарушениях“ полицейские пресекли действия граждан. В соответствии с пунктом 6.10 Правил благоустройства города Красноярска, запрещается разбивать палатки. За нарушение Правил Законом Красноярского края „Об административных правонарушениях“ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей», — отметили представители правоохранительных органов.