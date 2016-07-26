Автопробег «бездомных» красноярских дольщиков привлек новых участников

В Красноярске к автопробегу обманутых дольщиков присоединились владельцы квартир еще двух жилых комплексов. Об этом Newslab.ru рассказал представитель инициативной группы Дмитрий Пермяков.

Вчера дольщики дома с ул. Грунтовая, 28а проехали от своего дома до Законодательного Собрания Красноярского края с плакатами на машинах. Таким образом они очередной раз хотели напомнить чиновникам о своей проблеме. Сотрудники ГИБДД не препятствовали акции, лишь посоветовали не двигаться организованной группой. В итоге девять машин несколько раз проехали перед зданием Законодательного Собрания, после чего их владельцы разъехались по своим делам.

Сегодня к акции присоединились еще несколько обманутых дольщиков — владельцы квартир в жилом комплексе «Изумрудная долина» (ул. Калинина) и «Нойланд-Черемушки» (ул. Шевченко). Выезд от домов назначили на 12:00, а сама акция продолжалась около двух часов.