25 школ Красноярского края учатся работать эффективнее

Красноярский край стал одним из субъектов, внедряющих современные модели поддержки школ в рамках Федеральной целевой программы развития образования, утвержденной Правительством РФ по заказу Минобрнауки России. В регионе к ее реализации привлечены эксперты краевого министерства образования, Красноярского краевого института повышения квалификации и Сибирского федерального университета.

Одно из основных мероприятий федеральной программы носит название «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов». Его задача — помочь школам, которые находятся в территориях с непростыми социально-экономическими условиями и показывают невысокие результаты итоговых экзаменов и контрольных, выйти на новый уровень образования и повысить свою эффективность.

Школы для участия в проекте были отобраны на конкурсной основе. С апреля с ними ведется плотная работа по разработке и апробации программ повышения качества образования и формированию школьных команд, установлению внутри коллектива профессиональной коммуникативной культуры.

«Свою работу мы начали с пятидневного практического семинара, на котором каждая школьная команда смогла объективно оценить свою работу. Мы предлагали им прожить привычный урок в роли учеников и потом обсуждали увиденные сложности, проблемы, сильные стороны и имеющиеся ресурсы в своем преподавании. Почти все коллективы отметили, что появилось осознание необходимости перемен в деятельности. После этого школы, зная свои проблемы, составили программ повышения качества образования и с начала учебного года 2017/2018 приступили к их реализации. Ведь когда изменения идут изнутри, а не навязаны сверху, то и деятельность по их достижению будет эффективнее, и результат будет таким, который необходим конкретной школе с учетом ее особенностей», — рассказала региональный координатор программы повышения качества образования в Красноярском крае, эксперт Краевого института повышения квалификации Инга Костарева.

Ожидается, что благодаря работе в проекте в школах появятся и будут активно применяться новые управленческие методики, практики преподавания и взаимодействия с учениками. Школьные программы рассчитаны на три года. Лучшие из них будут предложены для внедрения в других школах края.

«Наша школа в рамках программы разработала три проекта. Первый из них направлен на работу с молодыми педагогами, которых у нас достаточно много. Второй — на повышение эффективности опытных преподавателей, третий — на информационную открытость, — прокомментировал Евгений Загородний, директор Зыковской средней школы Березовского района. — Мы вводим педагогическую ординатуру и наставничество, создаем педагогические творческие группы для обсуждения и решения проблем, снимаем ролики о школе и планируем выпускать газету».

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В помощь реализации программы Зыковская школа оформила сотрудничество с гимназией им. А. Е. Бочкина г. Дивногорска, которая в течение всего учебного года будет делиться своим опытом и практиками по повышению качества образования. Таких образцовых школ, готовых выступить наставниками для участников программы, в крае нашлось восемь. Коллективы учреждений заключили между собой партнерские соглашения, определив план совместных мероприятий. Также в качестве наставников со школами работают тьюторы от Красноярского краевого института повышения квалификации.

Сейчас проект готовится ко второму этапу отбора участников. К программе присоединятся еще 10 школ со всего края.