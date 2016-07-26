Главный градостроитель Красноярска отправлен в отставку

Руководитель департамента градостроительства Красноярска Михаил Зуевский отправлен в отставку. Такое распоряжение сегодня подписал мэр города Сергей Ерёмин.

Этот пост Зуевский занимал с марта 2014 года — сначала в роли исполняющего обязанности, а затем и непосредственного руководителя.

До этого, с 2006 по 2013 год, он находился на руководящих должностях в различных градостроительных организациях Красноярска. А еще раньше, с 1999-го по 2006 год работал в администрации края. Также он три года был главой Каратузского района.

Временно исполнять обязанности руководителя департамента градостроительства будет его заместитель Галина Голубь.

Это уже второе увольнение высокопоставленного чиновника городской администрации с момента вступления Ерёмина в должность мэра. Буквально вчера, 30 октября 2017 года, свой пост покинул первый зам главы Красноярска Андрей Игнатенко, проработавший в этой должности около пяти лет.