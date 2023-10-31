Президент разрешил приставам задерживать должников по алиментам

В России разрешили задерживать людей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Соответствующие поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.
До этого времени приставы вынуждены были обращаться в полицию за помощью, чтобы уклоняющийся от уплаты алиментов человек пришел к ним. Сами они не имели прав для задержания должника. Новый закон должен «упростить работу судебных приставов и, соответственно, сократить сроки взыскания средств с должников».
С лета в России действует еще одна статья, которая предусматривает административную ответственность за неуплату алиментов детям или родителям без уважительных причин. Наказанию могли подвергнуть человека, который имел задолженность два и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Эта мера уже позволила собрать более 34 млн рублей.