Президент разрешил приставам задерживать должников по алиментам

В России разрешили задерживать людей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Соответствующие поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

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До этого времени приставы вынуждены были обращаться в полицию за помощью, чтобы уклоняющийся от уплаты алиментов человек пришел к ним. Сами они не имели прав для задержания должника. Новый закон должен «упростить работу судебных приставов и, соответственно, сократить сроки взыскания средств с должников».

С лета в России действует еще одна статья, которая предусматривает административную ответственность за неуплату алиментов детям или родителям без уважительных причин. Наказанию могли подвергнуть человека, который имел задолженность два и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Эта мера уже позволила собрать более 34 млн рублей.