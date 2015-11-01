Красноярец поверил в связи приятеля в автошколе и остался без денег и прав

27-летнему жителю Красноярска грозит до 5 лет лишения свободы за обман приятеля, который хотел получить водительские права. В скором времени мужчину будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

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Потерпевший рассказал приятелю, что планирует со знакомыми пройти обучение в автошколе. Тогда злоумышленник похвастался, что у него есть «связи, с помощью которых можно будет не проходить обучение и получить свидетельство об окончании автошколы». Получив 46 тысяч рублей, он перестал отвечать на телефонные звонки. Когда его задержали полицейские, он уже потратил полученные деньги на личные нужды, а обещания выполнять не собирался.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения, рассказали 1 ноября в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».