Красноярцев пригласили в театр «обыграть русских офицеров в карточные игры»

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина в ночь с 4 на 5 ноября пригласил погрузиться в историю России на мероприятии «Россия. «Пушка». Ночь».

Прямо в стенах театра развернется ярмарка с цыганами, мастерами народных промыслов, зрители смогут отведать и приобрести мед и сладости, посмотреть работу настоящего кузнеца; сделать фото в разных исторических эпохах; посетить цирюльню «Бродобрей», где можно не только побрить свою бороду, но и узнать налог, который необходимо выплатить государству за ношение растительности на лице; побывать в советском буфете с настольными играми; вместе с фольклорным ансамблем принять участие в обрядах и играх; посмотреть выставку «Которой нет», потанцевать под музыку команды «Балагур BAND»; обыграть русских офицеров в карточные игры в «Офицерском фойе»; увидеть вручение наград Российским классикам от Дмитрия Александровича Пригова.

На малой сцене театра в эту ночь расположится штаб ДНК-резиденции: для всех зрителей главный режиссер театра Олег Рыбкин готовит поэтические чтения «Тексты большой картотеки» поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна. Перелистывать тексты и читать будут заслуженные артисты России Эдуард и Людмила Михненковы.

Еще одну читку под эгидой ДНК-резиденции готовят артисты театра. Режиссером читки пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» выступит артистка театра Ася Малеванова. Пьеса вошла в шорт-лист конкурса драматургии «Ремарка». Познакомят с текстом артисты Станислав Линецкий, Даниил Коновалов, Ольга Белоброва, Иван Янюк и Иван Кривушин.

Театр приглашает прийти в исторических костюмах разных эпох или с их элементами.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Вход свободный, начало в 22:00.