Ко Дню народного единства в Красноярске изменится расписание пригородных поездов

В канун выходных, приуроченных ко Дню народного единства, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов.

В субботу, 4 ноября, пригородные поезда будут курсировать по обычному расписанию. Исключение составят электропоезда Боготол — Чернореченская (отправление со станции Боготол в 12:50) и Чернореченская — Боготол (отправление со станции Чернореченская в 12:20), которые на этот день отменяются.

В воскресенье, 5 ноября, для всех пригородных маршрутов будет действовать субботнее расписание, кроме следующих:

Красноярск — Уяр — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 9:45, со станции Уяр — в 18:13);

Уяр — Мана — Уяр (отправление со станции Уяр в 12:26, со станции Мана — в 15:28);

Красноярск — Камарчага — Красноярск (отправление со станции Красноярск в 17:32, со станции Камарчага — в 20:06);

Иланская — Уяр — Иланская (отправление со станции Иланская в 9:36, со станции Уяр — в 13:03).

Указанные маршруты 5 ноября из расписания выводятся.

В понедельник, 6 ноября, все пригородные поезда будут курсировать по расписанию воскресенья, кроме маршрутов Боготол — Чернореченская (отправление со станции Боготол в 12:50) и Чернореченская — Боготол (отправление со станции Чернореченская в 12:20). На этот день они отменяются.

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Количество вагонов в электричках, обслуживающих популярные маршруты, на праздничные дни будет увеличено.

Уточнить расписание движения электропоездов пассажиры могут на сайте компании «Краспригород», по телефону информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) и с помощью мобильного приложения «Яндекс.Электрички».