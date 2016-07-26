СГК запустила виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3

На корпоративном сайте Сибирской генерирующей компании появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3. «Прогуляться» по территории станции может любой желающий через компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет.

Тур позволяет заглянуть в котельное отделение, оценить размеры электрофильтра, рассмотреть турбоагрегат. В виртуальный тур вошли 35 панорамных фотографий всех цехов предприятия и 3D-снимок всего комплекса сооружений с высоты птичьего полёта.

«Виртуальная экскурсия» поможет изучить полезные и интересные факты об оборудовании станции, узнать, сколько топлива потребляет предприятие, увидеть процесс разгрузки вагонов.

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«Мы часто проводим экскурсии для школьников и студентов профильных учебных заведений, но не у всех красноярцев есть возможность лично выбраться на предприятие. Такая виртуальная прогулка будет интересна и коллегам-энергетикам из других городов — ведь каждый энергообъект уникален. В одном только Красноярске три теплоэлектростанции, и все разные, каждая со своим характером», — считает директор Красноярской ТЭЦ-3 Андрей Власов.

Красноярская ТЭЦ-3 — самая молодая станция в городе, поэтому опробовать современную медиа-технологию было решено именно на ней. В планах СГК провести панорамную съемку и других предприятий энергохолдинга.