Пилотный электрофильтр Красноярской ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом

На рабочей встрече по проекту строительства пилотного электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании подрядная проектная организация представила технические эскизы расположения нового природоохранного оборудования и обозначила его ориентировочные габариты. Высота будущего электрофильтра на котле № 16 составит 35 метров, что примерно равно высоте 12-этажного дома.

Главный инженер проекта показал участникам совещания во главе с директором станции Сергеем Бородулиным чертежи с обозначением точек расположения сооружения, мест соединения с ключевыми узлами имеющегося оборудования, и отметил, что конструкция модели электрофильтра будет предложена стандартная, уменьшений параметров не планируется. Названы были и предполагаемые габаритные размеры: 13,5х11х35 метров. Сохранение стандартных характеристик модели электрофильтра должно в большей степени гарантировать требуемые показатели его КПД, ведь изменение формы может влиять на итоговые производственные характеристики, отметили в компании.

Инженеры подрядной организации теперь должны разработать в соответствии с техническим заданием три варианта компоновки. В ходе дальнейшего обсуждения всех технико-экономических обоснований каждого из вариантов будет выбран оптимальный для дальнейшего исполнения.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин, подводя итоги встречи, отметил, что все необходимые замеры на территории станции выполнены. Компания «Сибтехэнерго» завершила предпроектное обследование. Однако важно еще четко проработать конструктивные детали таких составляющих, как пневмозолоудаление и электротехническая часть.

«Срок готовности проекта — конец 2017 года. Документ должен полностью соответствовать нашему техническому заданию, содержать четкую последовательность реализации, номенклатуру для проведения закупок и так далее. И хочу напомнить, что строительство пилотного электрофильтра на одном котле — важная составляющая экологической модернизации станции. Опыт исполнения данного проекта будет транслирован на другие котлы, поэтому от точности выполненной работы зависит успешность последующей», — сказал Сергей Бородулин.

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Параллельно с проектированием пилотного электрофильтра на котле № 16 на Красноярской ТЭЦ-1 ведется разработка плана установки новой дымовой трубы высотой 270 метров взамен трех действующих — двух высотой 105 метров и одной — 120 метров. Эффектом экологической модернизации первой теплоэлектроцентрали должно стать снижение общего объема выбросов станции на 25 %.