Полиция разбирается с махинациями при поставке оборудования в школу и детский сад

Поставщики обманули мэрию Красноярска на миллион. В ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили факт проводимой проверки.

Известно, что нарушения нашли при поставке оборудования в гимназию № 7 (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 38) и детский сад № 61 (ул. Алеши Тимошенкова, 82 б). В рамках муниципального контракта в гимназию поставили коммутаторы фирмы D-Link, которые стоят около 400 тыс. рублей, хотя по договору должны были установить оборудование фирмы Casio, стоимостью в 1,5 млн рублей.

Для того, чтобы скрыть обман, злоумышленники закрыли фирменные знаки одной фирмы знаками другой. Такое же нарушение нашли в детском саду № 61. Сумма ущерба там меньше — всего около 100 тыс. рублей. Заказчиком по контракту выступала администрация Красноярска.

В полиции подробности нарушения раскрывать отказались, но подтвердили информацию о проводимой доследственной проверке.