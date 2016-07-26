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Директор Красноярской филармонии призналась в мошенничестве с концертами
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Директор Красноярской филармонии призналась в мошенничестве с концертами

1 ноября 10:32
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Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной. Об этом Newslab.ru рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю 1 ноября 2017 года.

Как стало известно ранее, заместитель директора филармонии Станислав Люмас и начальник юридического отдела учреждения Максим Бондаренко через зарегистрированную на имя их знакомого фирму заключали контракты с филармонией на проведение концертов. Причем по завышенной в 2-3 раза цене. В ряду прочих они организовывали выступление в Красноярске Дмитрия Хворостовского и одного из известных ансамблей Санкт-Петербурга.

Таким образом злоумышленники сумели похитить более 10 млн рублей (точная сумма устанавливается).

Гендиректор филармонии Юлия Кулакова
Фото: krasfil.ru
Фигурант уголовного дела - заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Станислав Люмас
Фото: krasfil.ru
Дмитрий Хворостовский и Станислав Люмас перед тем самым концертом оперного певца в Красноярске, который состоялся 2 июня 2017 года
Скриншот: www.instagram.com/krasfilarmoniya

«Следователями УФСБ устанавливается осведомленность Кулаковой о преступной схеме и причастность ее к совершению обозначенных преступлений», — рассказали в краевом УФСБ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела. Против Люмаса и Бондаренко они уже заведены.  Первый сейчас находится под домашним арестом, а со второго взяли подписку о невыезде.

Добавим, что Юлия Кулакова руководила краевой филармонией с марта 2013 года.

Кулакова Юлия Альбертовна
Кулакова Юлия Альбертовна
Директор Красноярской краевой филармонии
Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки

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