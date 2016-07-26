Красноярская филармония попалась на мошенничестве с концертами

Заместитель директора Красноярской краевой филармонии Станислав Люмас и ее главный юрист Максим Бондаренко подозреваются в мошенничестве — дело по соответствующей статье возбудили по материалам ФСБ.

В краевом управлении Федеральной службы безопасности Newslab.ru эту информацию подтвердили. Однако комментировать детали происходящего не стали, пообещав сделать это позже.

Известно, что летом 2015 года замдиректора и юрист филармонии, действуя вместе с ее руководителем Юлией Кулаковой, зарегистрировали своего знакомого как индивидуального предпринимателя, от имени которого стали заключать договоры на проведение концертов.

При этом, они в несколько раз завышали цены на эти услуги. Предполагается, что таким образом злоумышленники сумели похитить порядка 12 млн рублей.

Связаться с Юлией Кулаковой сегодня не удалось — ее мобильный телефон оказался отключен.

Напомним, что в июне 2017 года в филармонии прошли обыски. Директор учреждения тогда уверяла, что это была плановая проверка. Однако в ФСБ эту информацию опровергли.