Красноярские абоненты увлеклись мобильным интернетом

В Красноярске отметили рост потребления мобильного интернета с началом учебного года. Как уточнили эксперты, в сентябре среднесуточный объем интернет-трафика в сети вырос на 10% по сравнению с августом.

Потребности жителей региона растут год от года. Так, в сентябре 2017 года в сравнении с сентябрем прошлого года абоненты Красноярского края использовали вдвое больше мобильного интернета. В сравнении с сентябрем 2015 года общий объем потребления интернета с мобильных устройств вырос в 5 раз.

Рост связывают с развитием мобильного интернета, операторы увеличили емкость сети 3G и начали строительство сети 4G.

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Например, в абонентской базе оператора Tele2 доля гаджетов с поддержкой сетей третьего и четвертого поколений превысила 55%. Количество устройств, поддерживающих только технологию 2G, за год снизилось на 11%.

Росту популярности мобильного интернета среди абонентов оператора способствовало развитие сетей скоростного интернета, а также запуск тарифных планов, включающих в себя большие пакеты мобильного интернета и позволяющих без расходования трафика общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах, слушать музыку и смотреть телевизионные каналы онлайн.