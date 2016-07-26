В Красноярске появились новые фальшивые 5-тысячные купюры

В Красноярске появилась новая партия фальшивых 5-тысячных купюр. Раньше в городе уже выявляли фальшивые деньги, в том числе номиналом 5 тысяч рублей. Теперь злоумышленники распространяют поддельные банкноты с новой серией.
Как рассказали Newslab.ru в полиции, в городе уже обнаружили и изъяли поддельные банкноты серии бх № 27425**. В полиции пояснили, что последние две цифры на денежном знаке могут меняться: «Это может быть 65, 38 и так далее».
Чаще всего фальшивки пытаются сбыть на рынках, заправках и торговых павильонах. Основными признаками подделки являются следующие:
- купюра более плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги;
- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;
- переливающийся герб на купюре не меняет свой цвет при разглядывании ее под разными углами.
Жителей Красноярска просят проявлять бдительность, не разменивать деньги незнакомым людям, а также внимательно проверять купюры.
«Если вы обнаружили деньги с признаками подделки, не пытайтесь ими расплатиться, это уже преступление», — напоминают в полиции. Подозрительные купюры нужно сдавать в дежурную часть полиции.
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