На красноярской заправке продали бензин за ненастоящие деньги

В Красноярском крае изъяли фальшивые 5-тысячные банкноты. Поддельные купюры с новой серией обнаружили в Енисейском районе края.

Как рассказали в полиции, неизвестные рассчитались фальшивками за горюче-смазочные материалы на заправке в селе Абалаково в начале месяца, примерно с 1 по 4 декабря. То, что две купюры номиналом 5 тысяч рублей поддельные, заподозрила сотрудница банка. Полицейские забрали на экспертизу банкноты серии БХ 2742557 и БХ 2742549. Неизвестные изготовили их в 2006 году по образцу денежных знаков 1997 года.

В настоящее время полицейские ищут неизвестных, которые заплатили фальшивыми деньгами.

Стражи порядка напоминают, что чаще всего фальшивки пытаются сбыть на рынках, заправках и торговых павильонах. Основными признаками подделки являются следующие:

— купюра более плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги;

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

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— переливающийся герб на купюре не меняет свой цвет при разглядывании ее под разными углами.

Полицейские призывают красноярцев сдавать подозрительные купюры в дежурную часть: «Если вы обнаружили деньги с признаками подделки, не пытайтесь ими расплатиться, это уже преступление».

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