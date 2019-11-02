Сергей Ерёмин общается с подчиненными через Viber

Глава города раздает задания районным администрациям через мессенджер. Сергей Ерёмин пояснил, что это позволяет ему более подробно объяснить подчиненным свои требования.

В общий чат включили руководителей всех районов Красноярска. «Нам нужно морально и идеологически перестроить структуру управления. Я создал этот общий чат, чтобы они понимали, что я от них я буду требовать и на какие вопросы обращать внимание. Это чисто административный ресурс и главы тоже должны быть в тренде», — пояснил Сергей Ерёмин города.

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Поручения градоначальник отправляет подчиненным как в письменной форме, так и в виде фотографий. Он планирует, что к новинкам в управлении руководители должны привыкнуть за 2-3 месяца. После этого, возможно, он заставит своих подчиненных завести аккаунты в социальных сетях или создать канал, который позволит через мобильные приложения присылать сообщения напрямую главе города или в районные администрации.

Что касается собственной страницы в социальных сетях, то Сергей Ерёмин ее создавать пока не готов. Градоначальник пояснил, что перепоручать ее ведение своим подчиненным считает не правильным, а времени на то, чтобы вести ее самостоятельно, у него нет.