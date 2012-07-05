В Ачинске судимый отец сломал годовалому сыну ногу

В Ачинске органы опеки забрали у 34-летнего мужчины сына, которого он избил 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения. За помощью к медикам нерадивый отец обращаться не стал.

Как сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, мужчина недавно вышел на свободу из колонии и один воспитывал годовалого мальчика. Мать ребенка находится в заключении.

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Через несколько дней после происшествия с плановым визитом в неблагополучную семью пришли сотрудники органов опеки. Увидев, в каком состоянии находится мальчик, они сразу же вызвали полицию и забрали ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и перелом ноги.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ. Он может провести в местах лишения свободы до 10 лет. Вину свою мужчина не признал и утверждает, что ребенок упал сам. Установить правду помогут судебно-медицинская экспертиза и допросы свидетелей преступления.