На конкурс социальных проектов «Норникеля» поступило почти 500 заявок

Компания «Норникель» завершила прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». Из всех регионов, где работают предприятия компании, поступило 489 заявок.

На соискание грантов претендуют 143 проекта из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 — из Мончегорска и Печенгского района. Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей.

Отметим, что в этом году заявители из Читы Забайкальского края впервые принимают участие в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе.

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Отправители заявок — некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды.

Заявки оценят независимые эксперты. Они сформируют список финалистов конкурса, после чего проекты ждет доработка с учетом рекомендаций. Затем будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 году.

Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» проводится «Норникелем» в четвертый раз. Его цель — поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития регионов. За первые три года на конкурс поступило 1087 заявок, компания поддержала 294 проекта на сумму 265,5 млн руб.