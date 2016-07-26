Еще один подрядчик ремонта красноярских дорог попросил перенести сроки контракта

Арбитражный суд попросили пересмотреть условия контракта с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Северная в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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С заявлением о переносе сроков завершения работ на ул. Северная от пр. Свободный до ул. Озерная в Арбитражный суд Красноярского края обратилось ООО «Красноярскдорремстрой». Компания просит обязать городское Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства изменить сроки, указанные в контракте — начало работ с 6 июля на 14 октября, а окончание — с 31 октября на 14 января 2018 года. Представители строительной фирмы утверждают, что проектную документацию в срок они не получили, что привело к задержке.

Будет ли рассматриваться этот иск, Арбитражный суд Красноярского края решит в ближайшее время.

Напомним, улицу Северная закрывали на ремонт с 23 сентября по 9 октября. В пресс-службе администрации города пояснить, с чем связан перенос и какие работы осталось провести подрядчику на ул. Северная не смогли.