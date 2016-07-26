Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали избрание спикера

Депутаты Законодательного Собрания края прокомментировали избрание Дмитрия Свиридова на должность спикера краевого парламента.

Накануне на первом заседании IV сессии депутаты выбрали нового спикера. Им стал председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов. За него свои голоса отдали 38 народных избранников. О том, почему парламентарии отдали предпочтение именно его кандидатуре, сегодня рассказали руководители профильных комитетов Законодательного Собрания региона.

Егор Васильев, председатель комитета по бюджету и экономической политике:

«Решение выдвинуть Дмитрия Свиридова на должность спикера краевого парламента является взвешенным и глубоко выверенным. Оно вырабатывалось в консультациях с главой края Александром Уссом, что означает преемственность в руководстве Законодательного Собрания. В этом решении ярко проявились политическая мудрость и консолидирующая роль Александра Викторовича, который руководил нашим Собранием без малого двадцать лет. Исполняющий обязанности губернатора стремится объединить все территории края, в том числе и в кадровой политике. Уверен, что с приходом Дмитрия Викторовича (Свиридова — прим. ред. ) на должность спикера все лучшие парламентские традиции края будут сохранены».

Сергей Зяблов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

«Избрание Дмитрия Свиридова на должность спикера подтверждает мысль о том, что глава края является объединяющей политические элиты фигурой. Александр Усс в своих кадровых решениях делает ставку на людей из разных территорий. Тем самым он привлекает на свою сторону единомышленников, заинтересованных в развитии края, показывает, что дорога открыта для всех, кто намерен работать на благо жителей региона. Это говорит о высоких моральных и деловых качествах руководителя региона, об умении собирать вокруг себя грамотных и толковых людей».

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов отметил: «Ни для кого не секрет, что с уходом прежнего губернатора и назначением нового лидера края политическая ситуация в регионе изменилась. Но считаю, что смена в руководстве Законодательного Собрания не повлечет каких-либо потрясений. Время конкуренций территорий должно уйти в прошлое. Сейчас спрос на консолидацию власти, и Дмитрий Свиридов стал оптимальным кандидатом, который уже успел зарекомендовать себя в должности вице-спикера, председателя бюджетного комитета. Такое обновление в руководстве парламента, безусловно, пойдет на пользу региону».

Васильев Егор Евгеньевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

Зяблов Сергей Филиппович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва