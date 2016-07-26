Красноярка не сядет в тюрьму за ложный донос

Жительницу Красноярска осудили за заведомо ложный донос. Она заявила полицейским, что у нее украли телефон, хотя сама сдала его в ломбард.

Летом этого года 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что на остановке неизвестный мужчина выхватил у нее из рук смартфон и убежал. В ходе расследования выяснилось, что девушка сама сдала гаджет в ломбард.

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Красноярка обратилась в полицию, так как решила получить страховку, поскольку смартфон был застрахован от хищения. Девушка пояснила, что испытывала финансовые трудности.

За заведомо ложный донос на красноярку завели уголовное дело. По статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» ранее не судимой девушке грозило до 2 лет лишения свободы. Однако по итогам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.