Врио губернатора Красноярского края празднует день рождения

Сегодня, 3 ноября, врио губернатора Красноярского края Александр Усс отмечает свой день рождения — ему исполнилось 63 года.

Как пояснили Newslab.ru в краевом правительстве, глава региона сегодня работает в Москве — у него назначено несколько рабочих встреч. После этого Александр Усс планирует вернуться в Красноярск.

Завтра в краевом центре он проведет несколько мероприятий, а затем побывает на Театральной площади, где примет участие в праздновании Дня народного единства.