Итоги сельскохозяйственного года в Красноярском крае подведут на «Дне урожая-2017»

15-17 ноября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) состоится традиционный краевой форум «День урожая-2017».

В очередной раз «День урожая» станет площадкой для диалога власти и бизнеса, обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, подведения итогов сельскохозяйственного года и награждения победителей трудовых соревнований работников АПК.

На праздник приглашаются жители и гости Красноярска — они смогут окунуться в праздничную атмосферу и приобрести на ярмарке качественную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей без посредников.

Старт мероприятию 15 ноября впервые за историю «Дня урожая» даст молодежный форум «Молодежь в развитии АПК». Вопросы кадрового обеспечения села со студенческим сообществом обсудит и.о. заместителя председателя Правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов. Он расскажет о потребностях предприятий АПК в молодых специалистах, о направлениях государственной поддержки для молодежи, о перспективах ведения бизнеса на селе.

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После этого состоится награждение победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края-2017» — денежные призы получат 34 производителя, признанных лучшими. Также 15 ноября в рамках научно-практической конференции по пчеловодстводству будут обозначены пути увеличения производства продуктов пчеловодства в Красноярском крае.

Программа 16 ноября, после официального открытия праздника «День урожая», продолжится презентацией победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края-2017». Ключевым мероприятием дня станет пленарное совещание, на котором исполнительные органы власти, ведущие компании в области АПК и представители науки подведут итоги деятельности агропромышленного комплекса региона и наметят дальнейшие перспективы развития.

Весь день на площадях «Сибири» будет работать богатая продовольственная ярмарка, в ходе которой можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию как крупных перерабатывающих предприятий региона, так и небольших фермерских хозяйств. В рамках презентации муниципальных подворий «Краевая продовольственная витрина» участники из районов края представят продукцию, ремесленные изделия и творческие программы.

Кроме того, в выставочных павильонах будут демонстрироваться лучшие образцы и новинки отечественного и зарубежного производства — комбайны, тракторы, погрузчики, культиваторы, зерносушилки, зернодробилки и многое другое.

Праздничная программа третьего дня, 17 ноября, откроется награждением лучших предприятий АПК знаком отличия «Золотой колос». Высокая награда появилась в прошлом году и отныне является традиционной. Далее будут подведены итоги конкурса СМИ на лучший материал агропромышленной тематики. А завершится «День урожая-2017» ноября в Большом концертном зале — торжественным собранием и концертом, в котором примут участие лучшие художественные коллективы края.

«В праздничной атмосфере мы отдадим дань уважения труженикам села. В этом, очень сложном для отрасли году, их вклад в продовольственную безопасность региона заслуживает особой благодарности. В любую непогоду, невзирая на все сложности, они изо дня в день совершали настоящие трудовые подвиги. В 2017 мы вновь увеличили количество главных призов — автомобилей, которые вручаются абсолютным победителям трудовых соревнований. В 2015 году ключи от автомобилей были вручены 8 победителям, в прошлом году — 10, в этом автомобили получат 12 передовиков производства», — сообщил Леонид Шорохов.