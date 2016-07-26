Общественники оценили благоустройство парка на левобережной набережной

Общественный комитет по реконструкции левобережной набережной Енисея осмотрел устройство ландшафтного парка на участке от ул. Вейнбаума до ул. Сурикова.

Раньше на этом месте была автопарковка. Теперь здесь выложена трехцветная брусчатка, подготовлено покрытие для детских игровых площадок, высажены три вида растений: черемуха, ива, шиповник. Весной в парке появятся многоярусные клумбы из габионов.

Общественники также проконтролировали установку новой уличной мебели на верхнем ярусе набережной и оценили состояние освещения. Укладка брусчатки на данном участке находится на завершающей стадии, ведётся работа по подключению сетей электроснабжения и освещения.

«В целом мы с комиссией отмечаем, что работы подходят к концу, подрядными организациями устраняются все недочеты. По поручению главы города Сергея Ерёмина проводится генеральная уборка механическим способом на территории набережной. Также мы сегодня отметили большое количество работников на компенсационной высадке зелёных насаждений. Организацией осуществляется посадка березы и сирени. Хотелось бы отметить, что все замечания, которые мы получаем в ходе общественных обсуждений, мы обрабатываем, направляем подрядчику и оперативно отрабатываем с инженерами», — рассказал директор МАУ «Центр спортивных клубов» (учреждение-заказчик работ) Александр Митрошкин.

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В этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, интернет и телеголосования красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию общественного пространства — левобережной набережной Енисея.

Все неравнодушные красноярцы могут присоединяться к работе Общественного комитета каждый четверг в 16.00 . 9 ноября, место встречи — под Коммунальным мостом.