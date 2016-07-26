В ноябре на красноярской набережной появится лифт

В Красноярске продолжается реконструкция левобережной набережной реки Енисей. В следующем месяце рабочие начнут установку лифта для маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

Накануне состоялась очередная инспекция Общественного комитета по реконструкции набережной Красноярска. На этот раз особое внимание общественники уделили доступности территории.

Так, в районе улицы Декабристов выполнен спуск для маломобильных категорий граждан. На Вантовый мост в скором времени установят лифт. С его помощью горожане смогут подняться с нижнего яруса набережной на площадь Мира, либо отправиться на остров Татышев. Еще в начале октября в районе «Стрелки» рабочие выполнили все земляные работы и сделали фундамент для лифта. Сейчас уже подготовлен каркас, который планируется оформить в едином деревянном стиле. В середине ноября ожидается поставка лифтового оборудования, после чего приступят к его монтажу.

На этом работы на участке от Культурно-исторического центра до моста через реку Кача не ограничиваются.

«Все помнят, что, прогуливаясь по набережной Качи, выйти на набережную Енисея можно было только по проезжей части, потому как пешеходная дорожка там прерывалась. Поэтому было принято решение связать эти территории, сделать пешеходное движение по двум набережным непрерывным. Теперь там устроен тротуар для комфортной прогулки горожан», — рассказал директор МАУ «ЦСК» Александр Митрошкин.

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В этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, интернет и телеголосования красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию общественного пространства — левобережной набережной реки Енисей.

Общественный комитет инспектирует работы на набережной каждый четверг. Присоединиться к нему может любой красноярец. Следующая проверка намечена на 16:00 2 ноября. Место встречи — под Коммунальным мостом.