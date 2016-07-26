Сергей Ерёмин назначил ответственного за градостроительство

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение о назначении и. о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства.



Пост занял Олег Животов, ранее возглавлявший проектный институт «Красноярскгражданпроект».

Напомним, предыдущий руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский был отправлен в отставку 31 октября.

Олег Животов работал в дорожно-строительной отрасли, являлся заместителем директора краевого госпредприятия «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал. С 2009 по 2012 год работал в министерстве строительства и архитектуры Красноярского края начальником отдела развития строительного комплекса.

В 2012 году возглавил крупнейший в Красноярском крае проектный институт «Красноярскгражданпроект».