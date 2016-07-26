Музыкант Российского национального оркестра Константин Ефимов, приехавший в Красноярск для выступления в рамках ярмарки книжной культуры, жёстко раскритиковал город и его культурный уровень.

Московский артист остался возмущен и разочарован и обликом Красноярска, и безвкусицей его властей и жителей.

«... мы приехали в пятый, кажется, по численности город России, который весь состоит из серого цвета. Серые однотипные панельки перемежаются серыми избами времен царя Гороха, кругом текут серые загаженные речушки, один чудовищный пейзаж, напоминающий худшие промзоны вокруг московского ТТК, сменяет другой, такой же. Даже какой-нибудь красный или зелёный забор кажется серым. Сначала я не мог понять в чем дело, потом я понял, что на всех поверхностях чудовищный слой вековой грязи», — с неприятным удивлением написал музыкант на своей странице в Facebook.

В частности, Ефимова ужаснул уровень организации праздника в честь Дня народного единства, проходивший в центре города:

«В Красноярске праздник, это значит, что прямо под окнами отеля „Красноярск“, перед оперным театром, на фоне моста через Енисей, стоит толпа перед неизбежной убогой открытой сценой и слушает через колонки праздничный музыкальный набор. С ужасом люди понимают, что громкость этого народного ликования такова, что даже с наглухо закрытыми окнами, накрыв подушкой голову, ты слышишь беззастенчиво-ублюдочный напев про „хали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер“».

Артист полагает, что красноярцы считают свою жизнь нормальной, поскольку им не с чем её сравнить:

«В совокупности с кислотного цвета ростовыми матрешками, флегматично приплясывающими под „районы-кварталы“, с отвратительными, наглыми рекламными объявами из одного километрового слова „продаю“, и прочими мелкими детальками пазла, создающего чудовищную, непригодную для жизни реальность, приходит осознание того, почему у нас пресловутый 81 процент радуется всему происходящему и хотят вечного гаранта своей стабильности. Они, похоже, просто не знают, что может быть как-то иначе. Ведь круто же, вокруг братья по разуму в серых одеяниях и при золотых зубах, со сцены несётся „хали-гали“, праздник на всю катушку...».

В Красноярске в конце октября сменился мэр и губернатор. Новые власти пообещали навести в Красноярске порядок за 10 месяцев, то есть к сентябрю 2018 года.

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