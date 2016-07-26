«Изменения увидите через месяц»: в Красноярске доделают ямочный ремонт и уберут улицы

В мэрии уверены, что Красноярск получится привести в порядок за 10 месяцев. Такое заявление сделал будущий первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Руководитель Советского района подтвердил, что глава города Сергей Ерёмин предложил ему стать первым заместителем. Пока идет оформление необходимых документов, Владислав Логинов работает полдня в районной администрации, а затем приезжает в мэрию. Он пояснил, что на него возложили обязанность следить за приведением города в порядок.

«В первую очередь, это наведение порядка: текущее содержание, уборка, вывоз мусора. Кроме этого, работа в сфере ЖКХ, взаимодействие с крупными предприятиям. И один из самых главных моментов — завершение и продолжение объектов, которые были начаты весной. Времени у нас немного, но достаточно, чтобы выполнить все необходимое и изменить облик города. Крайняя точка — это десять месяцев от нынешней даты, но первые результаты мы должны показать в ближайшие месяц-два», — отметил Владислав Логинов.

Напомним, этот срок отвел главе города на наведение порядка в городе врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В первую очередь будущий первый заместитель мэра планирует провести уборку улиц и закончить ямочный ремонт в городе. «Мы видим, что не закончен ямочный ремонт в городе, хотя деньги на него подошли к концу. Нужно отработать с предприятиями — с „КрасКомом“ и асфальтобетонными заводами, которые готовы оказать городу помощь и немедленно приступить к работам, чтобы заделать все ямы, которые еще остались», — пояснил Владислав Логинов.

После этого в Красноярске займутся благоустройством улиц. Часть работ, если это возможно, будут делать зимой. К таким работам, по словам Владислава Логинова, относится монтаж опор освещения и «подвесных систем».