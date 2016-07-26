Хоккеисты красноярского «Сокола» одержали праздничную победу

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» одержал победу над пензенским «Дизелем». Матч чемпионата ВХЛ, который прошел на «Арене.Север» 4-го ноября — в День народного единства, закончился со счетом 2:0 в пользу команды Александра Титова. У красноярцев отличились Игорь Руденков и словак Петер Зузин.

«После предыдущей игры с „Саровом“ был серьезный разговор с ребятами, изменения в составе произошли. Перед сегодняшним матчем мы разбирали игру „Дизеля“, готовились к сопернику, знали что игра будет тяжелая, напряженная. Хорошо, что забили два гола, а дальше грамотно и четко сыграли в обороне, хотя у нас были еще моменты. Но сейчас у нас главная проблема, это конечно большинство. И тренируем и катаем и разговариваем и разбираем и показываем, но пока, к сожалению, на одном месте топчемся. Спасибо болельщикам, которые в выходной день пришли и поддержали команду», — рассказал об игре Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол».

Игру посетили более двух тысяч зрителей. А по окончании матча игроки «Сокола» исполнили мечту 12-летнего Александра Бойко — одного из героев социального арт-проекта «Мечтатели».

«Саша очень любит хоккей с шайбой, но не может ходить. У него была мечта сфотографироваться с хоккеистами „Сокола“ и пообщаться с игроками. В этот вечер его мечта осуществилась. К тому же Александр в подарок получил комплект формы, профессиональную клюшку от защитника Алексея Князева и, естественно, был счастлив победе „Сокола“», — рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

В понедельник, 6 ноября «Сокол» сыграет в «Арене.Север» с командой «ЦСК ВВС» из Самары. Начало матча в 17:00.