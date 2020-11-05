В страшном ДТП с самосвалом погибли водитель и кондуктор автобуса

На улице Пограничников в Красноярске произошла массовая авария с двумя погибшими. Как рассказали очевидцы, все случилось возле остановки «Русал» утром 5 ноября на практически пустой дороге.

Участниками ДТП стали самосвал Mercedes, автобус 94-го маршрута и еще 4 легковые машины, которые стояли на парковке. По сообщению очевидцев, автобус, который ехал с конечной остановки без пассажиров, при развороте не пропустил большегруз. От удара самосвал отбросило на припаркованные Nissan, Mazda и два автомобиля Toyota. Людей в припаркованных иномарках не было.

В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП погибли 58-летний водитель автобуса и 35-летняя кондуктор. По предварительной информации полиции, пассажирский автобус выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра.

В настоящее время в отношении автотранспортного предприятия, которое обслуживает этот маршрут, назначена проверка. Согласно официальным данным департамента транспорта, в Красноярске автобусы маршрута № 94 обслуживают ИП Карасева, ООО «Практик» и ООО «МаршрутАвто». Кому из них принадлежит разбившийся автобус, пока не сообщается.