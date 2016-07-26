Красноярский хоккеист разбил стекло в «Арене. Север» (видео)

Красноярские хоккеисты одержали победу в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги. Игра проходила 6 ноября в Красноярске в «Арене. Север» (ул. 9 Мая, 74). ХК «Сокол» сразился с клубом ЦСК ВВС из Самары.

Во время матча игрок ХК «Сокол» Александр Сёмин броском шайбы разбил защитное стекло. Шайба прошла над воротами и угодила в экран, отделяющий трибуны от ледового покрытия. Стекло полностью растрескалось, в нем появилась дыра.

Материалы по теме Красноярские хоккеисты с разгромным счетом проиграли в финале Кубка России

Как пояснил комментатор, хоккеист сделал неточный бросок: «Мощнейший щелчок Александра Сёмина, который разбивает стекло и вызывает восторг у болельщиков на трибунах».

Из-за разбитого стекла игрокам пришлось взять паузу, чтобы работники ледового комплекса заменили стекло, после чего игра продолжилась.

Как рассказал Newslab.ru руководитель пресс-службы «Сокола», осколки стекла никого не задели: «Никто не пострадал. Я и девушка были рядом, но обошлось».

Добавим, матч закончился со счетом 4:1 в пользу красноярцев.