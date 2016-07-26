На трассе около Бородино перевернулся рейсовый автобус

13:20 Количество пострадавших при перевороте автобуса в Красноярском крае увеличилось (видео)

В Рыбинском районе в аварию попал рейсовый автобус, который вез пассажиров со станции Решоты в Красноярск.

По данным краевого управления МЧС России, авария произошла в 10:19 недалеко от Бородино — на 988 км автодороги Р-255. Автобус, следовавший маршрутом 555 со станции Решоты в Красноярск съехал с дороги в кювет и там перевернулся.

Сколько человек находилось в это время в автобусе — неизвестно. В пресс-службе подтвердили информацию о том, что один человек получил травмы.