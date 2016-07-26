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На трассе около Бородино перевернулся рейсовый автобус
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На трассе около Бородино перевернулся рейсовый автобус

7 ноября 11:09
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13:20 Количество пострадавших при перевороте автобуса в Красноярском крае увеличилось (видео)

В Рыбинском районе в аварию попал рейсовый автобус, который вез пассажиров со станции Решоты в Красноярск.

По данным краевого управления МЧС России, авария произошла в 10:19 недалеко от Бородино — на 988 км автодороги Р-255. Автобус, следовавший маршрутом 555 со станции Решоты в Красноярск съехал с дороги в кювет и там перевернулся.

Рейсовый автобус слетел с трассы в кювет и перевернулся
Фото: vk.com/gibdd24
В происшествии пострадали пассажиры
Фото: vk.com/gibdd24

Сколько человек находилось в это время в автобусе — неизвестно. В пресс-службе подтвердили информацию о том, что один человек получил травмы.

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