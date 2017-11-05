Красноярка оказалась в центре разрушительного тайфуна во Вьетнаме (видео)

Жительница Красноярска рассказала о том, как на Вьетнам обрушился мощный тайфун «Дамри». Отдыхающая в Нячанге красноярка уверяет, что оказалась «прямо в эпицентре событий».
По данным СМИ, обрушившийся 4 ноября на центральную часть Вьетнама тайфун «Дамри» унес жизни не менее 60 человек, еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.
Красноярка рассказала, что тайфун пришел ночью, когда люди спали. С ее слов, ураган сносил рекламные щиты и крыши, а также вырывал деревья с корнем. Люди были в панике: кто-то плакал от бессилия, другие — кричали. Девушка также пожаловалась, что туристов не предупредили о надвигающейся опасности. Свой рассказ она сопроводила фотографиями, на которых запечатлены последствия тайфуна.
Вот решила написать как Тайфун Дамри обрушился на город Нячанг . И Мы оказались прямо в эпицентре событий . Тайфун пришёл ночью, когда люди спали и не понимали в начале что происходит . Ураган сносил рекламные щита , крыши , деревья вырывал с корнем . У нас в отели люди держали двери прислоняя к ним столы стулья , окна закрывали матрасами что бы не выдавливало . Но когда уже увидели что тайфун становится все сильней и все равно окна вылетают мы начали спускаться в подвал , который же сами и нашли. У людей начинается паника кто то плачет от бессилия, кто то кричит, полный хаос. У детей в глазах страх, да и у взрослый. Город очень сильно пострадал , мы двое суток сидели без света , магазины не работали , кафе рестораны тоже . Не было возможности позвонить написать близким что все в порядке . Что самое интересное до того как тайфун начался мы видели как огромные машины вывозили людей с сопровождением милиции . А нам не слово не сказали и не написали. Предупреждений не было. На туристов пофиг. Не дай бог увидеть это ужасное зрелище . Когда ты понимаешь что вот сейчас от тебя ничего не зависит. Наверно этот отпуск мы вряд ли когда-нибудь забудем .
Публикация от 👉🏼Гид по идеальному телу👙 (@kosmetolog_po_tely) Ноя 5 2017 в 11:16 PST
«Дамри» стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. В результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 тысяч жилых домов.
Публикация от 👉🏼Гид по идеальному телу👙 (@kosmetolog_po_tely) Ноя 5 2017 в 11:31 PST