Красноярка оказалась в центре разрушительного тайфуна во Вьетнаме (видео)

Жительница Красноярска рассказала о том, как на Вьетнам обрушился мощный тайфун «Дамри». Отдыхающая в Нячанге красноярка уверяет, что оказалась «прямо в эпицентре событий».

По данным СМИ, обрушившийся 4 ноября на центральную часть Вьетнама тайфун «Дамри» унес жизни не менее 60 человек, еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Красноярка рассказала, что тайфун пришел ночью, когда люди спали. С ее слов, ураган сносил рекламные щиты и крыши, а также вырывал деревья с корнем. Люди были в панике: кто-то плакал от бессилия, другие — кричали. Девушка также пожаловалась, что туристов не предупредили о надвигающейся опасности. Свой рассказ она сопроводила фотографиями, на которых запечатлены последствия тайфуна.